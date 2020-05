Con la 'Fase due' ripartono Lotto e Superenalotto

Da oggi, lunedì 4 maggio, ripartono Lotto, SuperEnalotto, SiVinceTutto ed Eurojackpot in ricevitoria. Le ultime estrazioni, prima dello stop ai concorsi imposti dall'emergenza Coronavirus, risalgono allo scorso sabato 21 marzo. Secondo quanto ricorda Agimeg, il Lotto riprenderà dal concorso n. 36 dell'anno, in programma domani, martedì 5 maggio 2020.

Le giocate precedentemente effettuate al Lotto o al 10eLotto serale (anche in abbonamento) andranno a rimborso, in quanto sulla schedina non è riportato il numero progressivo del concorso, ma solo la data. Al contrario, le giocate SuperEnalotto e SiVinceTutto, eventualmente effettuate durante il periodo in cui non erano attive le estrazioni, saranno valide e parteciperanno all'estrazione di riferimento in base al numero di concorso riportato sulla ricevuta di gioco.

Considerando che il Superenalotto si è fermato al concorso n. 35 dell'anno, domani 5 maggio avrà luogo il concorso numero 36, mentre il SiVinceTutto riprenderà con il concorso n. 213 di mercoledì 6 maggio (l'ultimo fu il n. 212 di mercoledì 18 marzo).

Diverso invece il discorso per l'Eurojackpot, sospeso in Italia, ma che invece è proseguito negli altri Paesi d'Europa. Ne consegue che tutte le giocate effettuate per i concorsi n. 13, 14, 15, 16 e 17, ovvero quelle comprese tra il 27 marzo e il 24 aprile, sono da considerarsi annullate e, pertanto, non hanno potuto partecipare all'estrazione di riferimento. Per le stesse, a partire dal 27 aprile, il concessionario procederà all'integrale rimborso dell'importo giocato, con modalità distinte a seconda del canale in cui è stata effettuata la giocata: per le giocate effettuate in ricevitoria, basterà consegnare la ricevuta di gioco, integra ed originale, in qualsiasi punto vendita Sisal, mentre per le giocate effettuate online il rimborso verrà accreditato direttamente sul conto di gioco.

Per l'Eurojackpot si riprenderà a giocare già da oggi in vista del concorso n. 19 di venerdì 8 maggio.