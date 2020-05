"Melodia d'autunno": il nuovo video del musicista savonese Andrea Torello

Il polistrumentista savonese Andrea Torello ha “donato” on line a partire da ieri pomeriggio, 3 maggio, il video di una sua nuova composizione, per tenere compagnia con la musica a chi si trova in casa durante questa fase 2 di quarantena.

La traccia si intitola “Melodia d’autunno” e, tra foglie secche, fiocchi di neve e panorami uggiosi, vede come interprete protagonista Manuela Pastorino in un ruolo affascinante.

Ovviamente, in questa primavera appena esplosa in tutti i suoi colori e profumi in questi giorni, “l’autunno” citato dall’artista diventa elegante metafora dell’autunno che tutti noi abbiamo dentro in questi momenti così difficili, segnati da una pandemia mondiale.

Commenta Andrea Torello: “Mi sono impegnato a ricreare con le mie atmosfere, nella musica e nel video, a ricreare l’autunno ‘dell’anima’ in questo periodo piuttosto cupo, creando dei parallelismi con il vero autunno”.

Il risultato è un brano suggestivo che, tra trilli di flauti, ritmiche elettroniche e tappeti di Mellotron, evoca il downtempo di gruppi come gli Air e gli Zero7, il prog romantico e pastorale dei Camel e di Anthony Phillips, le rarefazioni ambient di David Sylvian e di Mark Hollis.

Andrea Torello è un eccellente musicista, compositore e arrangiatore, che ha nel basso elettrico il suo “strumento-principe”, ma si prodiga con maestria anche su chitarre, tastiere, ukulele e varie tecnologie elettroniche. In questo brano, poi, si aggiunge la presenza di Simone Piccolini, tastierista di diverse note formazioni savonesi, dal Cerchio d'Oro ai Night Cloud.

Oltre ai suoi percorsi da solista, negli ultimi anni ha ricevuto recensioni positive a livello nazionale e internazionale con l’album “Sola andata” dei Qirsh, sua storica band savonese nella quale milita da oltre vent’anni.

Composizioni come metafora del “viaggio”, sia con i Qirsh, sia nel suo repertorio solista: viaggi reali in giro per il mondo, viaggi nel passato tra i ricordi, viaggi nella mente umana tra i sogni e le emozioni. Ecco, quindi, qui di seguito il video di “Melodia d’autunno” per viaggiare un po’ nella magia della musica.