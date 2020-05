Emergenza Coronavirus, Toti: “La ripartenza non vuol dire ‘liberi tutti’, aumenta la responsabilità dei cittadini”

Dopo la pubblicazione degli ultimi dati (leggi QUI), si è svolto in serata il consueto punto stampa della Regione Liguria aperto dal governatore Giovanni Toti.

“La ripartenza non vuol dire ‘liberi tutti’, ma aumenta la responsabilità dei cittadini - ha dichiarato Toti - dobbiamo concentrarci sui nostri doveri e il nostro dovere è far ripartire questo paese evitando che la curva dei contagi salga. Mentre stiamo dimettendo pazienti dai nostri ospedali, nulla viene smobilitato ma stiamo mettendo in piedi un piano che ci faccia stare tranquilli con una risposta clinica per qualsiasi cosa accada. Sul nostro territorio regionale l’impatto dell’epidemia continua a calare, nelle prossime ore dipenderà da tutti voi e da tutti coloro ai quali abbiamo consentito di uscire. Da oggi il tema clinico diventa sociale, di responsabilità individuale collettiva”.

“Siamo entrati in una fase molto importante per i sistemi sanitari con il decreto ministeriale che individua gli indicatori per stabilire se le Regioni sono in grado di entrare nella Fase2 - ha aggiunto l’assessore alla Sanità, Sonia Viale - tutto il nostro sistema è concentrato nell’estrapolazione di nuovi dati che fino d’oggi ci fanno essere ottimisti affinché la nostra Regione possa entrare in certi parametri. Sta iniziando anche una campagna informativa sui mezzi di comunicazione, ricordiamo anche ai cittadini l’utilizzo della ricetta elettronica e del fascicolo sanitario elettronico. Da più parti, nelle RSA, viene chiesto di poter riaprire gli ingressi. Alisa ha licenziato una procedura per poter consentire gli ingressi con una serie di cautele e precauzioni per tutelare gli ospiti già presenti e anche il personale”