Trasporto pubblico, Toti: "Stiamo monitorando, per ora nessuna situazione critica"

"Primo giorno di fase due in Liguria: stiamo monitorando la situazione del trasporto pubblico locale, certamente una delle più delicate. Nei giorni scorsi abbiamo già chiesto alle aziende che gestiscono le corse di adeguare i mezzi alle capienze massime previste" cosi commenta su Facebook il governatore Giovanni Toti.

"Il Governo, su questo, ha emesso purtroppo solo delle linee guida, che non consentono né ai controllori, né tanto meno agli autisti di verificare e sanzionare gli eventuali trasgressori. Le principali compagnie urbane hanno istituito un sistema attraverso cui l’autista può segnalare alla Centrale eventuali problemi all’interno del mezzo per far intervenire la Polizia Locale. Al momento non sono state segnalate situazioni particolarmente critiche".

"Paradossalmente, trattandosi di linee guida e non norme di legge, neppure gli ufficiali di polizia possono attuarle, verificarle e sanzionare i trasgressori. In pratica si tratta di meri consigli che i cittadini dovrebbe attuare con senso civico. Le aziende liguri hanno intensificato le corse, sulla maggior parte dei mezzi sono già indicate le nuove distanze e i posti su cui è possibile sedersi ed entro giovedì tutti i mezzi saranno adeguati" prosegue.

"Inoltre nelle stazioni ferroviarie e nelle principali fermate, soprattutto negli orari di punta, i volontari della nostra Protezione Civile stanno dando una mano a far rispettare le regole, anche se possono al massimo dare consigli e suggerimenti, non avendo alcun potere di interdizione. Resta invece un obbligo assoluto indossare la mascherina in ogni luogo chiuso, dunque anche su tutti i mezzi del trasporto pubblico. Forza Liguria, ripartiamo con impegno e buon senso" conclude Toti.