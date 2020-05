Regione, Ardenti sui tamponi: "Il Pd fa propaganda politica ipotizzando un cattivo utilizzo dei soldi dei cittadini"

Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale Lega Nord Liguria - Salvini e presidente II Commissione Sanità in Regione, analizza la situazione attuale relativa ai tamponi: “Il Pd continua a sostenere che in Liguria si fanno meno tamponi rispetto ad altre regioni. Sarebbe un valido ragionamento se non fosse che per trovare un positivo la Liguria fa 4 tamponi e la Toscana 11.

Pertanto, spendere risorse pubbliche per fare il triplo di tamponi e ottenere lo stesso risultato appare propaganda politica e senz’altro è un cattivo utilizzo dei soldi dei cittadini in un momento in cui, invece, viste e considerate le difficoltà generali e il dissesto economico pubblico e privato, bisognerebbe utilizzare al meglio ogni centesimo per aiutare le nostre aziende e le famiglie.

Ricordo che il Governo dovrebbe sostenere le Regioni, come la Liguria, che hanno già fatto acquisti di strumentazione per potenziare i laboratori, ma che vedono i tempi di consegna allungati.

Infatti, molte nazioni del mondo stanno richiedendo tali strumentazioni e il Governo italiano non sta tutelando questi acquisti con una precisa ed efficace azione politica, che dovrebbe essere messa in campo almeno a livello europeo.

Lo stesso discorso vale per i reagenti.

Inoltre, ricordo ai consiglieri regionali del Pd che l’utilizzo dei tamponi segue precisi protocolli emanati dal Ministero e quindi dal Governo di cui fanno parte e che il buon utilizzo varia al variare della fase del contagio”.