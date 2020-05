Giovani Ambasciatori di Genova: "Si contribuisca ad una risposta globale alla crisi di Covid-19"

Lorenzo Ciconte, 25 anni, Chiara Gabbiano, 22 anni, Ilaria Giabbani, 21 anni, Luca Garbarino, 22 anni, Federico Martelli, 21 anni, Filippo Pallotti, 21 anni, e Ivan Vianello, 20 anni, Giovani Ambasciatori genovesi dell’organizzazione anti-povertà ONE, hanno incontrato la Viceministra alla Cooperazione allo Sviluppo, Emanuela Del Re, in un incontro video-conferenza. Ciconte, Gabbiano, Giabbani, Garbarino, Martelli, Pallotti e Vianello hanno rivolto un messaggio alla Viceministra: l’Italia deve mostrare leadership e ambizione per poter affrontare una delle sfide più grandi dei nostri tempi, il Covid-19.

L’attuale contesto richiede un’azione coesa e cooperativa per arginarne le conseguenze e prevenire che, in un futuro, simili minacce ci colgano impreparati. Per questo motivo, i Giovani Ambasciatori hanno sottolineato la necessità che l’Italia, con gli altri leader mondiali, si operi per una risposta collettiva saldamente fondata sul multilateralismo, la solidarietà e la cooperazione. Ciconte, Gabbiano, Giabbani, Garbarino, Martelli, Pallotti e Vianello con gli altri Giovani Ambasciatori di ONE, stanno facendo una campagna per assicurarsi che il governo italiano sostenga la parità di accesso e distribuzione di un futuro vaccino Covid-19, in modo che anche i paesi a più basso reddito ne possano beneficiare. Questo monito trova particolare rilevanza in vista della conferenza internazionale del 4 maggio, organizzata dall’Unione europea per formulare una risposta collettiva all’epidemia odierna.

L'UE e i suoi partner mirano a raccogliere 7,5 miliardi di euro in finanziamenti per garantire che, una volta disponibili, i nuovi vaccini e trattamenti per il Covid-19 vengano distribuiti equamente. Nell’incontro con la Viceministra, Ciconte, Gabbiano, Giabbani, Garbarino, Martelli, Pallotti, Vianello e gli altri Giovani Ambasciatori di ONE hanno ribadito la necessità di sostenere gli sforzi di Gavi, l’Alleanza per i vaccini, per aiutare a garantire che l'immunizzazione contro malattie vaccinabili non venga interrotta nei paesi più poveri del mondo e prevenire che eventuali contagi possano portare ad ulteriori pressioni sistemi sanitari già allo stremo nell’assistenza di casi Covid-19.

Lorenzo Ciconte, Chiara Gabbiano, Ilaria Giabbani, Luca Garbarino, Federico Martelli, Filippo Pallotti e Ivan Vianello hanno dichiarato: “Siamo entusiasti del supporto ricevuto della Viceministra Del Re. Come noi, sono in molti a credere che gli investimenti nello sviluppo di lungo periodo siano fondamentali in un’era di molteplici sfide ed incertezze. L’Italia può e deve fare la sua parte affinché la ricerca, la produzione e la distribuzione di vaccini, essenziali per il benessere globale, non seguano una battuta d’arresto. L'uguaglianza deve essere al centro della risposta globale a questa crisi perché nessuno di noi è al sicuro finché non lo saremo tutti."

Emily Wigens, direttrice di The ONE Campaign UE, ha dichiarato: “Per sconfiggere il virus dobbiamo agire ambiziosamente a livello globale, non solo a livello locale. Dobbiamo sviluppare un vaccino e trattamenti efficaci che siano disponibili a tutti perché se il virus esiste in qualsiasi parte del mondo, tutti noi ne siamo a rischio. Aiutare a salvare vite umane nei paesi più poveri aiuterà a salvare vite umane a livello globale, quindi abbiamo bisogno di leader che rispettino la chiamata di questi giovani attivisti e che si intensifichino e rispondano a questa richiesta iniziale di finanziamento ".