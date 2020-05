Coronavirus: iniziano a calare i ricoverati e i decessi nelle altre province liguri

Numeri contenuti di decessi nelle ultime 24 ore registrati presso la Asl 1 imperiese: si tratta di una donna di 90 anni e di un uomo di 82 anni. Salgono così a 182 i morti per Covid-19 in questa provincia dall'inizio dell'emergenza.



A La Spezia la Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano che, nelle ultime 24 ore, si sono registrati due decessi di pazienti COVID-19 positivo, si tratta di:

· un uomo di anni 84, ricoverato in Medicina d'Urgenza (ospedale Sant’Andrea la Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 04.05.2020.

A Genova, invece, la Direzione Sanitaria dell'ospedale San Martino segnala 4 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19:

· Di una paziente nata a Reggio Calabria e residente a Genova di 88 anni, presso il Padiglione 12.

· Di un paziente nato e residente a Genova di 80 anni, presso il Padiglione 12.

· Di una paziente nata a Campobasso e residente a Genova di 87 anni, presso il Padiglione 12.

· Di una paziente nata ad Armeno (Novara) e residente a Genova di 74 anni, presso il Padiglione 10.

Ad ora sono 15 i ricoverati in Malattie Infettive, 23 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 9 al Padiglione 10, 61 al Padiglione 12, 8 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 17 al Maragliano, 2 in Ostetricia/Ginecologia, 1 in Cardiochirurgia, 1 in Ortopedia.