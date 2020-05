Covid-19, ospite dimesso dall'ospedale torna nella casa di riposo di Cengio

12 persone in isolamento sanitario obbligatorio. Di cui 2 positive al Covid-19, ma in buone condizioni di salute. 5 per ipotetico contatto con soggetto positivo e altrettanti casi sospetti in fase di valutazione. Questo il punto della situazione diramato nella mattinata odierna dal sindaco di Cengio Francesco Dotta.

Buone notizie per quanto riguarda la Residenza Protetta “E. Bagnasco” (Casa Scapoli): "Sono felice di segnalare il rientro in struttura di un ospite, precedentemente ricoverato presso l’ospedale San Paolo di Savona dove tuttora, risultano ricoverati 2 ospiti. Entrambi sono in miglioramento sotto l’aspetto sanitario relativo al virus".

"Sempre presso la casa di riposo sta operando da giorni un infermiere professionale della Protezione civile, che terminerà il suo mandato nel corso della settimana e a cui va il nostro ringraziamento - prosegue il primo cittadino - Da oggi inoltre, in aiuto al perdona sanitario della residenza protetta, prenderà servizio un infermiere professionale dell’Esercito, che nei giorni a venire sarà affiancato da un altro collega. Pertanto, se vedrete personale in divisa entrate e uscire dalla struttura, vi invito la cittadinanza a non allarmarsi, trattandosi di operatori sanitari a cui va il nostro benvenuto e ringraziamento".

"In base al DPCM del 26 aprile 2020 ed all’ordinanza numero 25/2020 della Regione, da oggi possiamo godere e beneficiare dell’allentamento di alcune restrizioni della nostra libertà personale - conclude - Approfitto dunque di questo comunicato per invitare tutta la cittadinanza a rispettare le attuali normative oltre che adottare tutte le precauzioni possibili al fine di evitare nuovi possibili contagi".