Papà in sala parto nonostante le restrizioni per Coronavirus? A Savona arrivano i tablet che "avvicinano" genitori e figli

Sono stati consegnati questo pomeriggio 2 huawei tablet mediapad T5 al reparto di Ostetricia dell’Ospedale San Paolo di Savona. I due strumenti donati dal Circolo III° del PD di Savona e consegnati da una delegazione al Direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia e neo Direttore del Dipartimento Materno Infantile, dott. Eugenio Volpi, consentiranno di avvicinare, anche se virtualmente i due genitori al piccolo nato, sia nel momento della nascita che nelle ore successive durante il ricovero.

Nel reparto di Savona, da inizio anno, i parti sono stati 227 di cui 3 di pazienti Covid 19 positive che sono state gestite nel nostro reparto Covid 19 completamente separato dall'Ostetricia, per garantire la massima sicurezza alle nostre pazienti.

In questo periodo di emergenza ai papà non è stato consentito di assistere direttamente al parto a causa delle misure per il contenimento del contagio ed in alcuni casi è stato possibile coinvolgerli solo utilizzando il cellulare.

Prossimamente, a seguito delle recenti direttive dell’Assessorato alla salute della Regione Liguria anche presso i nostri reparti di ostetricia si procederà in modo che i papà possano nuovamente accedere alla sala parto, secondo le indicazioni fornite da A.Li.Sa, nei casi previsti e condivisi a livello regionale, adottando tutte le misure di sicurezza e prevenzione necessarie.

I nuovi device permetteranno a tutte le pazienti di avere un contatto anche con i parenti, compresi i nonni, che devono stare ancora lontani dai piccoli nati e dalle loro mamme.