Carcare, la "macchina della solidarietà" si muove grazie ai giovani anche in tempo di Coronavirus

Dopo pochi giorni dall'inizio della pandemia il Comune di Carcare ha subito attivato una "macchina" produttiva di azioni mirata al soccorso delle fasce deboli e delle famiglie in difficoltà con l'obiettivo di non lasciare nessuno solo, programmando nel dettaglio ogni singola iniziativa in collaborazione con gli uffici dei servizi sociali, ufficio tecnico e associazioni giovanili del territorio.

Il primo strumento attivato per la funzione della "macchina sociale" è stato il servizio di spesa a domicilio di alimentari e farmaci, denominato "AgiAmo", in favore degli anziani e delle fasce deboli più a rischio in questa fase delicata della nostra vita. "Il servizio - spiega Andrea Alloisio, consigliere comunale alle politiche giovanili - è nato dalla volontà di offrire alle categorie sopracitate una maggiore sicurezza, non privandole delle proprie abitudini soddisfacendo i loro bisogni con professionalità e velocità di intervento".

Continua Alloisio: "Per compiere questo processo solidale ci siamo riuniti con il personale dei servizi sociali e dell'ufficio tecnico per coordinare al meglio la procedura. I giovani volontari, iscritti regolarmente all'albo comunale dei volontari, hanno frequentato un corso di sicurezza sulla modalità di uso dei DPI, tenuto da una dottoressa qualificata. Successivamente è stato attivato un numero verde, disponibile dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per ricevere gli ordini. I 15 volontari, supportati dai mezzi e dai militi della Protezione Civile, hanno eseguito in media 80 consegne settimanali alle famiglie carcaresi".

"Tutto questo è stato possibile, oltre al sacrificio, la disponibilità e la professionalità dei ragazzi, alla grande collaborazione con i supermercati, sempre disponibili e precisi alle richieste del servizio" conclude Alloisio.