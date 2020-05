L'imprenditore vitivinicolo astigiano Pico Maccario dona duemila mascherine al Comune di Finale Ligure

Gesto di solidarietà da parte di un imprenditore piemontese “adottato” da anni dal Comune di Finale Ligure. Pico Maccario, noto imprenditore nel campo vitivinicolo dell’astigiano, da anni frequentatore del nostro territorio, alla presenza del Sindaco Ugo Frascherelli e del Vicesindaco Andrea Guzzi, ha donato 2000 mascherine chirurgiche al Comune di Finale Ligure.

Spiega Maccario: “Da anni ormai Finale è la mia seconda casa e, nella giornata dell’avvio della seconda fase dell’Emergenza Coronavirus, ho voluto contribuire anch’io con un piccolo gesto a beneficio del comune che mi ha, fin dal primo giorno che lo frequento, sempre ben accolto e fatto sempre sentire come uno di casa; ringrazio nuovamente il Sindaco Ugo Frascherelli e tutti i membri della giunta per il loro impegno che hanno dedicato in questa emergenza, a sostegno della collettività”.

Il Sindaco ringrazia del concreto gesto di solidarietà: “Finale continua a dimostrare grande sensibilità al momento che stiamo vivendo e questo mi riempie di orgoglio”.

Le mascherine verranno utilizzate nel programma di assistenza alle persone e alle strutture in difficoltà, varato da tempo dal Comune rivierasco.