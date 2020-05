Riparte l’Asta delle Stelle: Quagliarella e Criscito in campo per la Gigi Ghirotti Onlus

Dopo aver raccolto oltre 18.000 euro a sostegno del Policlinico San Martino per affrontare l’emergenza Coronavirus (con acquisto di 10 letti tecnici per il reparto covid del quinto piano al monoblocco), Stelle nello Sport rilancia l’asta benefica su CharityStars a favore della Gigi Ghirotti Onlus.

L’attività dell’Associazione presieduta dal professor Franco Henriquet non si ferma, anzi. Più che mai in questo delicato momento la Gigi Ghirotti è al fianco dei malati terminali e delle loro famiglie.

Per il 15° anno l’Asta Benefica delle Stelle può contare sull’adesione di importanti campioni dello sport italiano e internazionale. All’indirizzo www.charitystars.com/stellenellosport ci sono questa settimana le maglie dei due capitani di Genoa e Sampdoria, Mimmo Criscito e Fabio Quagliarella. Si riparte da loro, leader delle due società che da sempre sono al fianco di stelle nello Sport per questa importante causa. Così come Spezia ed Entella che questa settimana hanno donato le maglie di Mora e Pellizzer.

In attesa di poter riprogrammare la Charity Dinner, storico appuntamento dedicato alla Ghirotti con tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, riparte la maratona benefica online. Nelle prossime settimane all’asta arriveranno anche le maglie di Perin, Sturaro, Schone e pandev, ma anche Audero, Colley, Linetty e Jankto. E poi Paolucci e Schenetti per l’Entella e Marchizza per lo Spezia.

Numerosi cimeli di Stelle nello Sport hanno contribuito anche allo straordinario risultato dell’asta “Vinciamo Noi” promossa da CharityStars a favore degli ospedali italiani nella lotta al coronavirus (raccolto più di 1.710.000 euro). “Adesso però – sottolinea Michele Corti, ideatore del progetto – torniamo a dedicarci alla nostra storica mission. Non solo perché auspichiamo possa essere l’inizio di un graduale ritorno alla normalità, ma soprattutto perché La Gigi Ghirotti Onlus ha bisogno dell’aiuto di tutti e continua a svolgere uno straordinario ruolo al fianco di centinaia di famiglie. Proprio in questi giorni l’Hospice di Genova Albaro ha compiuto 10 anni. E’ un fiore all’occhiello per la Gigi Ghirotti e per l’intera città di Genova”.