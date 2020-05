Cairo, conferma posto e ammissione al prossimo anno per i bimbi dell’asilo nido "Nilde Bormioli"

"Fino al compimento del ciclo i bambini già frequentanti l'asilo nido "Nilde Bormioli" manterranno il diritto al posto e sono ammessi alla frequenza dell'anno educativo successivo mediante la compilazione di apposito modulo entro il 20 /05/2020". Lo comunica il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini.

Il modulo, disponibile sul sito del Comune, debitamente compilato va inviato al seguente indirizzo e-mail: servizisociali@comunecairo.it.

"Inoltre, a breve sarà disponibile sempre sul sito del comune il bando e il modulo di domanda per le iscrizioni per l'anno educativo 2020/2021" conclude il primo cittadino Lambertini. Per informazioni contattare il numero 0195090656/2.