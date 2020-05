Dalla Regione in arrivo un altro milione di mascherine sanitarie

Sarà formato complessivamente da 3,5 milioni di pezzi il gettito di distribuzione gratuita di mascherine annunciato in data odierna attraverso i propri canali web istituzionali dalla Regione Liguria.

Di queste, 2,5 milioni sono quelle recapitate alle famiglie casa per casa mediante il coordinamento con le Poste Italiane e con la Protezione Civile. Il nuovo milione di mascherine in arrivo sarà invece ritirabile in forma autonoma.

Più precisamente da domani, mercoledì 6 maggio, sarà possibile ritirare una confezione da due mascherine nelle farmacie liguri, registrando la Tessera Sanitaria.

La distribuzione verrà scaglionata in più giorni.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet www.regioneliguria.it/coronavirus