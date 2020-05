Depuratore di Savona: imminente il rinnovo del servizio gestione fanghi da rifiuti liquidi non pericolosi

Depuratore di Savona: si va verso il rinnovo per un altro anno (2021), come previsto da bando, dell'appalto per il servizio di raccolta, trasporto, scarico e smaltimento e/o recupero in idoneo impianto dei fanghi prodotti e dall'impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi.

Il bando in scadenza il prossimo 30 maggio 2020, era stato aggiudicato nel maggio 2019 alla società Green Up s.r.l di Milano per un importo complessivo di 55.750,00 euro, più 1.500,00 euro quali oneri per la sicurezza.

La Green Up è un'azienda che opera nel settore ambientale mediante la gestione del rifiuto dalla raccolta allo smaltimento. Il ruolo di Amministratore delegato è ricoperto da Flavio Raimondo, Ad anche di EcoSavona, nonché presidente del Consorzio Depurazione Savonese.