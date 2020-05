Finale si prepara all'estate in tempo di Covid: allo studio il progetto di ampliamento dei dehors

E' giunta questo pomeriggio da parte della maggioranza comunale di Finale Ligure una proposta di bozza di modifica al regolamento dei dehors. Se n'è parlato durante la Seconda commissione consiliare, riunitasi per affrontare l'argomento.

Le intenzioni sono chiare, e prevedono un aumento gratuito degli spazi delle attività produttive in modo che, viste le misure di contenimento del contagio che si dovrebbero applicare al settore della ristorazione, sulla falsariga di quanto previsto nella settimana precedente il "lockdown" con la chiusura degli stessi. Dovendo aumentare le distanze tra i tavoli, di fatto molti "coperti" andrebbero perduti mantenendo le attuali aree per le attività interessate.

“I punti fondamentali possono essere così riassunti: spazi aggiuntivi gratuiti, iter semplificato, condivisione tra attività limitrofe, possibilità di richiesta per tutte le tipologie di attività, obbligo di rimozione di quanto concesso a chiusura serale" spiega il sindaco Ugo Frascherelli.

"Abbiamo preparato una modulistica ad hoc che potrà essere utilizzata dalle attività per avere un assenso rapido da parte della Giunta e degli uffici. Devo ringraziare i gruppi di minoranza che hanno dimostrato collaborazione e spunti di discussione importanti - ha aggiunto il primo cittadino - e soprattutto il presidente di 'I Feel Good' Mario Bongiorni per la collaborazione attiva e pro-attiva. Il fine è nobile e merita rapidità d azione: aiutare le attività produttive che in questa fase stanno incontrando difficoltà economiche non irrilevanti”.

L'iter sarà rapido, con tempi già ben stabiliti dall'amministrazione finalese. La pratica sarà portata in Giunta giovedì mattina e in Consiglio Comunale venerdì: “In questo modo daremo subito la possibilità di formalizzare le richieste e di farle evadere agli uffici preposti" conclude il Sindaco.