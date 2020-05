Savona, 32mila euro per il ripascimento della spiaggia delle Fornaci

32mila e 529 euro per una serie di interventi di difesa e di sistemazione del litorale in modo da rendere fruibile la spiaggia per l'inizio della stagione balneare a Savona.

La giunta comunale ha stanziato questa cifra dopo che nell'autunno 2019 e nel periodo invernale di quest'anno nella zona del litorale savonese si sono verificate alcune mareggiate che hanno provocato un'erosione particolarmente grave tale da compromettere la stagione balneare.

La Regione Liguria ha destinato così i fondi per gli interventi utili alla consistenza e alla difesa delle aree demaniali marittime, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere marittime esistenti.

E' stato così affidato all'ingegner Paolo Gaggero di Savona l'incarico per la progettazione delle opere necessarie alla sistemazione dell'arenile della spiaggia delle Fornaci nel Comune di Savona.

Il costo totale dei lavori sarà di 21.526 euro, a cui vanno aggiunti altri 11 mila euro per somme a disposizione dell'amministrazione comunale.