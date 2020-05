Savona, troppi cittadini sulle spiagge: vietato sostare e spostarsi

Vista l'importante afflusso di persone a Savona, soprattutto nello scorso weekend e nella giornata di ieri (sulle spiagge sul lungomare da Zinola a Rio Termine e le aree della passeggiata di Via Nizza, di Corso Vittorio Veneto, di Corso Colombo, dei giardini del Prolungamento, della zona del Priamar e di Lungomare Matteotti), che hanno approfittato delle belle giornate per prendere il sole posizionandosi sul litorale, nonostante il divieto del decreto governativo, il sindaco Ilaria Caprioglio ha firmato un'ordinanza che precisa alcune restrizioni.

E' vietata, da oggi, martedì 5 maggio, a domenica 17 maggio, la presenza e lo spostamento di persone su tutte le spiagge del Comune di Savona, con conseguente divieto di accedere agli arenili, con esclusione delle attività lavorative e delle attività sportive acquatiche (wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela) praticate individualmente.

E' garantita la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri. In quel caso la permanenza sull’arenile dovrà essere limitata allo svolgimento delle attività preparatorie a quelle sportive per il raggiungimento dello specchio acqueo,

Se residente in Liguria, l'accesso è consentito per il raggiungimento dei natanti o le unità da diporto di proprietà, per svolgere solamente le attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relativa al contenimento del contagio da Covid-19.

La violazione dell'ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro.

In allegato l'ordinanza comunale: