Il pasticcere di Toirano che sfiorò la Regina Elisabetta. Le sue ricette su YouTube

"L'emergenza Coronavirus ha bloccato anche la mia attività e così ho deciso di aprire un canale YouTube dove insegno a cucinare dolci in casa. Una specie di corso online, assolutamente gratuito, dove cerco di spiegare nel modo più chiaro e semplice i segreti della pasticceria". Parole e musica di Daniele Tasso, 30enne pasticcere originario di Toirano, che nonostante la giovane età può vantare un curriculum davvero ricco di esperienze e soprattutto dal profilo internazionale.

"L’idea del canale YouTube nasce dopo aver visto molti programmi di cucina in tv - spiega Daniele - a differenza di quelli, però, io cerco di offrire un prodotto diverso: quello del pasticcere professionale che cucina per tutti con ingredienti che si possono trovare al discount e senza particolari attrezzature specifiche. Cerco di svelare alcuni segreti e i miei video li faccio sia in lingua inglese che in lingua italiana". Si perché la storia di Daniele Tasso, che oggi è in attesa di riprendere a lavorare al Jw Marriot di Venezia (un resort a 5 stelle tra i più belli in Italia), si è sviluppata tra Italia e Inghilterra.

"Dopo gli anni all'istituto alberghiero di Finale Ligure, ho frequentato la Boscolo Etoile Academy, una delle accademie più complete in Italia, specializzandomi in pasticceria - racconta - nel mentre ho aperto la pasticceria legandola alla panetteria di famiglia a Toirano, un'attività aperta da mio nonno. Dopo 3 anni lì, a 23 anni ho deciso di andare a Londra per una sfida personale e per scoprire realmente il mio valore: ho iniziato al Cotidie di Bruno Barbieri a Marylebone dove però, dopo neanche un mese, chef Barbieri ha annunciato il suo addio al ristorante. Preso dallo sconforto e senza più un lavoro, quindi arrivando anche valutare l'ipotesi di tornare a casa, mi sono invece ritrovato a ricevere la chiamata da Harrods, famoso luxury store, dove mi hanno offerto un colloquio nel più grande laboratorio d’Europa di pasticceria e cucina. Nonostante un inglese imbarazzante, ho superato il colloquio e la prova pratica iniziando dunque una nuova avventura".

"Ho lavorato da Harrods per un anno e mezzo, conoscendo professionisti di ogni nazione e mettendomi alla prova in una delle cucine più busy al mondo con ben 28 ristoranti al suo interno ed una sola pastry production kitchen - continua ancora il giovane pasticcere - al termine di quell'esperienza ho ricevuto un'offerta da Harvey Nichols, store concorrente di Harrods, e per di più dall’altra parte della strada... Un impegno durato un altro anno e mezzo. A seguire, l'incarico al St. Pancras renaissance hotel, un 5 stelle della catena americana Marriott. Questa è di fatto la svolta della mia carriera, soprattutto per quanto riguarda la gestione manageriale, in una struttura che organizza grandi eventi a livello mondiale".