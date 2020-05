Finale, il bilancio non soddisfa la consigliere Cileto: "Emergenza straordinaria. Serviva rischiare di più"

Qualche rischio in più per andare in soccorso delle aziende e delle attività colpite dall'emergenza Covid-19. E' quanto avrebbe preferito leggere il gruppo "Per Finale" nel bilanci approvati lo scorso 30 aprile in Consiglio Comunale.

Secondo la capogruppo Tiziana Cileto infatti qualcosa è stato fatto, ma non abbastanza: "Sono stati spesi circa 60 mila euro per i buoni spesa, sono stati promessi i posticipi di alcune imposte comunali come la Cosap e la Tari, oltre alla cancellazione di quest'ultima per i due mesi di chiusura delle attività, ma non si quando e come. Il tutto aspettando l'avanzo di bilancio".

Una strategia 'prudente' che non trova totalmente d'accordo il gruppo di opposizione "Solitamente questa amministrazione si è sempre impegnata per avere un bilancio in ordine, ma la situazione che si è venuta a creare quest'anno con la pandemia non ce lo concede: bisognava osare. Serviva una maggiore richiesta di impegno monetario, tralasciando per una volta il pareggio di bilancio e andando a fornire un immediato supporto concreto alle aziende locali, per tamponare le criticità venutesi a creare nell'immediato ed evitare che queste rischino di trasformarsi in costanti richieste di aiuto".

"Mantenendo il pareggio di bilancio lo Stato continuerebbe a garantirci la stessa cifra di sempre, ma il Comune si rischierebbe di trovarsi ad affrontare una richiesta doppia rispetto a quella attuale" continua Cileto.

"Rischiamo che l'emergenza si espanda - ammonisce Cileto -. Prendiamo l'esempio di un bar: quando apriranno, con tasse solo posticipate ed una mole di lavoro che non sarà certamente quella delle scorse annate, assumerà una persona o cercherà di pagare le imposte? E sono tante le attività di carattere stagionale a Finale, forse la maggior parte. Bisogna dare delle certezze alle imprese, il Comune deve intervenire in prima persona chiedendo in cambio la garanzia di assunzioni, perchè solo così avremo meno persone che andranno a bussare alla cassa del sociale. E' un rischio, ma quante volte, ad esempio in medicina, questa è l'unica via per salvare la vita del paziente? Vogliamo dare il segnale alle aziende che se loro rischiano deve rischiare il Comune".

La logica auspicata da 'Per Finale' è quindi quella della casalinga di Voghera: "Se ai miei figli non posso dare da mangiare cerco una soluzione immediata, anche indebitandomi, pur di non farli morire di fame. Con questo criterio, secondo noi, doveva operare l'amministrazione. Rischia di essere controproducente mantenere i fondi per un'eventuale ulteriore emergenza" conclude la consigliere Cileto.