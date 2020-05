Infrastrutture, Paita e Pasquali (Italia Viva): "Per la Liguria passi in avanti sulle risorse, ora velocizzare le opere"

"L'audizione dell'a.d. Gentile rappresenta per la rete infrastrutturale ligure la certezza di un importante passo in avanti: almeno dal punto di vista finanziario ci sono le premesse per portare a termine le opere di cui la regione ha più bisogno". Così Raffaella Paita e Barbara Pasquali, rispettivamente parlamentare e consigliere comunale di minoranza a Savona del partito Italia Viva.