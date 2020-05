La residenza "Cornareto" di Carcare fa il punto sulla situazione Covid-19 in struttura

Residenza "Cornareto" - casa dei nonni di Carcare: questo il punto della situazione in merito all'emergenza Covid-19.

"La situazione da qualche giorno si presenta così: quasi tutti gli ospiti che avevano presentato sintomi si sono ripresi - spiega sulla pagina social della casa dei nonni il direttore, dott. Riccardo Olivero - Nel corso del mese di aprile, però, quattro ospiti che erano stati rilevati positivi a un tampone in ospedale, tutti negativi al test sierologico precedente, ricoverati in condizioni di comorbidità che li rendeva già notevolmente fragili, sono venuti a mancare".

"Questo se non ha inciso sulla media degli anni precedenti in fatto di decessi, ha però dato l'indicazione di quanto l'emergenza che viviamo sia subdola: certamente in precedenza, non era mai stato ascrivibile a una sola causa precisa".

"Siamo adesso anche in grado di dare buone notizie: non solo i residenti della casa stanno meglio, ma anche altri ospiti ricoverati sono in graduale miglioramento. Ci vorrà ancora qualche tempo, ma ritorneremo a una gestione meno ospedaliera e più consona alla vita attiva della nostra residenza, che ci rendeva tanto orgogliosi".

"Non potrà più essere esattamente come prima prevedibilmente per un lungo periodo, ma mettersi alle spalle l'emergenza sarebbe comunque una grande cosa! I numeri della regione Liguria, al di fuori della nostra porta d'ingresso, non permettono ancora a nessuno di esultare e dobbiamo tutti continuare a essere responsabili e continuare a fare la massima prevenzione" conclude il direttore Olivero.