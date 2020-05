Millesimo, il sindaco Picalli: "Fase 2 non deve creare troppa euforia. Siamo ancora in emergenza"

Emergenza Covid-19: situazione variata sul territorio comunale di Millesimo. Il sindaco Aldo Picalli fa il punto attraverso la pagina (Facebook) istituzionale.

"Ad oggi ci sono 14 casi confermati in isolamento obbligatorio - spiega sul famoso social il primo cittadino - 28 le persone in isolamento precauzionale presso la propria abitazione. Per alcuni prolungata o rinnovata poiché in valutazione da parte dell'Asl 2".

"La cosiddetta 'Fase 2' che è iniziata ieri, lunedì 4 maggio, è certamente un fatto positivo per l'economia e il commercio nel suo insieme, ma non deve creare troppa euforia - conclude il sindaco - Non bisogna dimenticare che siamo ancora in piena emergenza. Quindi più che mai nel rispetto delle regole: distanze, mascherine, guanti e sistemi di protezione".