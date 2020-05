A Finale Ligure nasce "WADOS": la musica, le arti grafiche e lo stone balancing per "riscattare" i giovani da degrado urbano e vandalismo

Debutta a Finale Ligure "WADOS - Writing a Dance on Stones", progetto Erasmus + frutto della collaborazione tra #FinaleFreeMusic e ZichinettArt, Collettivo Zerovolume, il Condominio Diffuso, Fili e Abbracci, Costruire ponti non muro.

I benefici per questo target group saranno molteplici: innanzitutto si vuole indirizzare i giovani al rispetto della città e dell'ambiente anche durante le esibizioni in strada, senza che esse sfocino in vandalismo.

5) Impatto sulla società in generale: il docu-film “WADOS” curato da Tessy Morelli, Simone Baglietto, Monica Pelizzari ed Erika Scafuro metterà in connessione le esibizioni dei giovani con i luoghi della città vissuti nella vita quotidiana.

Commentano i portavoce di Finale Free Music, facenti parte del team di organizzatori: "Per noi di #finalefreemusic è motivo di orgoglio, in questa fase di emergenza sanitaria ed economica, "sporcarsi le mani" per provare a proporre azioni volte ad una occupazione giovanile e non solo... Un ringraziamento a tutto lo staff".