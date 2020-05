Carcare, la Croce Bianca piange la storica volontaria Donatella Quinto

Lutto nella Croce Bianca di Carcare. E' mancata la storica volontaria Donatella Quinto.

Una perdita importante come si evince dal cordoglio della Pubblica Assistenza carcarese: "La Croce Bianca con i suoi volontari e il CdA, si unisce al dolore del marito Giovanni e del figlio Marco per la grave perdita che hanno avuto".

"Donatella non potremo esser li fisicamente a darti l’ultimo saluto come meriteresti, ma non scorderemo mai i tuoi anni passati come volontaria nella nostra associazione insieme a tuo marito e tuo figlio" concludono dalla Croce Bianca.