La Croce Verde di Finalborgo dona mascherine all'associazione "Fare Ambiente-Laboratorio Verde Savona"

Ieri pomeriggio la P.A. Croce Verde di Finalborgo ha donato trenta mascherine all'associazione "Fare Ambiente-Laboratorio Verde Savona".

"Ho apprezzato molto il gesto e ringrazio da parte mia e di tutte le guardie di fare ambiente La Pubblica Assistenza e in particolare il Direttore dei Servizi e i militi - spiega Bartolomeo Pellegrino, responsabile guardie di Fare Ambiente - Inoltre colgo l'occasione per ringraziare le guardie volontarie che anche in questo momento tragico della nostra storia non si tirano indietro e scendono in piazza per i controlli di routine ma soprattutto danno quell'informazione utile a difendersi da questo malefico virus (vedi indossare le mascherine, i guanti, lavarsi spesso le mani ecc.)".