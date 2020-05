Il prefetto Cananà visita il comune di Plodio, il sindaco Badano: "Incontro molto cordiale"

Una visita di cortesia molto gradita. Mercoledì scorso (29 aprile), il prefetto di Savona Antonio Cananà si è recato nel comune di Plodio dove ha incontrato il sindaco Gabriele Badano.

"Nella storia di Plodio, mai un Prefetto aveva fatto visita al nostro comune - spiega il sindaco Badano - L'incontro si è svolto rispettando le restrizioni in vigore per contenere il contagio da Covid-19. Con il Prefetto abbiamo parlato della situazione relativa all'emergenza sanitaria nel nostro Comune, in cui non abbiamo notizia di situazioni di salute problematiche, cosa che ci rallegra e ci conforta".

Dopo l'aspetto biologico, l'incontro si è concentrato sulle misure economiche: "Abbiamo partecipato alle iniziative di solidarietà consistenti nella consegna dei buoni spesa, tutti personali, e al progetto di 'spesa sospesa' messo in campo con i Comuni di Carcare e Altare, consegnando ad alcune famiglie in difficoltà generi alimentari".

"L’amministrazione comunale è preoccupata per il futuro economico dei nostri concittadini, poiché molte attività hanno allentato la produzione a causa del Covid. Speriamo di non pagare un dazio troppo pesante nei prossimi mesi, quando potranno farsi sentire gli effetti a lungo termine della sospensione di tante attività economiche".

"Tra gli argomenti trattati anche i finanziamenti ricevuti dal comune valbormidese per la messa in sicurezza delle frane alluvionali: "Lavori tutti appaltati e nella maggior parte dei casi oramai conclusi" sottolinea Badano.

Tra le pieghe della visita anche l'operatività del Gruppo comunale di Protezione civile: "Una ventina di volontari, tutti coraggiosi. Di cui più della metà sempre operativi nel corso delle emergenze, come le recenti alluvioni. O nella consegna delle mascherine. Casa per casa. Operazione completata nel giro di poche ore non appena giunti in possesso delle stesse".

"Abbiamo riportato al dottor Cananà le preoccupazioni di molti concittadini circa il futuro dell’ospedale di Cairo, sul cui argomento non abbiamo mai inteso fare nessuna polemica. I cittadini sono preoccupati anche della riapertura delle scuole che dovrà avvenire in sicurezza, con tutti i DPI necessari. Su entrambi gli argomenti abbiamo ricevuto rassicurazioni da parte del Prefetto, che si è mostrato molto sensibile al riguardo".

"E' stato un incontro molto cordiale, seppur 'a distanza di sicurezza' in virtù delle restrizioni. A nome dell'Amministrazione, ringrazio di cuore il Prefetto per la visita e la disponibilità mostrata verso un piccola realtà come la nostra" conclude il sindaco Badano.