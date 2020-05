Raccolta differenziata Albenga: prosegue la distribuzione delle chiavi

È ripresa da parte di SAT la consegna del kit con le chiavi per aprire le nuove campane per la raccolta differenziata. La consegna avverrà presso l’ufficio sito all’interno del Palazzo Ester Siccardi in viale Martiri della Libertà, 1.

L’orario di apertura sarà il seguente: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato ore 9:00-12:00; martedì e giovedì ore 9:00 -12:00/14:00 – 16:00.

Il ritiro da parte dell’intestatario TARI (tassa rifiuti) potrà avvenire direttamente previa presentazione del documento di identità valido, oppure da persona munita di delega sottoscritta con copia del proprio documento.

Afferma l'assessore all’Ambiente Gianni Pollio: “Con l’inizio della cosiddetta “Fase 2” abbiamo ripreso a consegnare le chiavi per accedere alle nuove campane per la differenziata. Ricordiamo che per il momento le stesse sono ancora aperte e che, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus la SAT ha dovuto rallentare la tabella di marcia che ci porterà al nuovo sistema studiato ad hoc per la città di Albenga".

"Adesso si spera di poter gradualmente tornare alla normalità, invito pertanto i nostri concittadini che ancora non lo hanno fatto a recarsi presso l’ufficio sito all’interno del Palazzo Ester Siccardi e ritirare le chiavi e il kit per effettuare la differenziata nel modo corretto - conclude - Ricordiamo che per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata nel comune di Albenga occorre rivolgersi al numero verde della SAT: 800.966.156".