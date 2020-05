Savona, l'assessore Zunato annuncia il via al bando nazionale Invitalia per la sicurezza delle imprese

" Con una dotazione di 50 milioni di euro ( fondi Inail, art 43.1 DL Cura Italia del 17 marzo 2020) il bando Impresa Sicura rimborsa l'acquisto di dpi e strumenti per di protezione funzionali alla profilassi ed al contrasto del Covid-19 ". A comunicarlo è l'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive di Savona, la dottoressa Maria Zunato.

"Questo sostegno è particolarmente importante in un momento nel quale le imprese oltre che ad essere colpite dalle conseguenze dell'epidemia, sono state anche vulnerabili all'interno di un meccanismo speculatorio che ha visto i prezzi fuori controllo. La capienza del beneficio - prosegue l'assessore Zunato - è di 150.000 euro per azienda, con un limite di 500 euro per addetto".