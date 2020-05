Savona, nel club dei centenari al tempo del Coronavirus: Nonna Gioconda compie 100 anni

L'emergenza Coronavirus ha chiuso le porte ai parenti nelle residente protette e purtroppo nonna Gioconda Carieri, ospite della clinica Rossello, che quest'oggi compie 100 anni, non potrà essere accerchiata dai suoi affetti più cari, anche se il pensiero e l'amore in questo martedì, 6 maggio, saranno tutti per lei.

Nata nella notte del 5 e 6 maggio del 1920, nonna Gioconda, particolare nome scelto dal padre appassionato di musica ( da un'opera di Amilcare Ponchielli), ha vissuto a Savona nel quale ha gestito il noto negozio di scarpe Carieri negli anni 45-50 in via Nazario Sauro e via Paolo Boselli. Successivamente si è trasferita a Genova per poi tornare a Savona.

"E' stata una nonna ideale e super per tutti i suoi nipotini e per i loro figli" dice la figlia Anna Osermont che ha voluto farle gli auguri a distanza insieme al fratello Alessandro, alla sorella Gabriella e a tutti i nipoti.

I più sinceri auguri di buon compleanno da parte di tutta la redazione di Savonanews.it