Seconda tornata di mascherine: nessuna "presa d'assalto" per le farmacie di Albenga

Da oggi la Regione Liguria ha varato un nuovo lotto di mascherine, ritirabili gratuitamente presso le farmacie del proprio Comune di residenza mostrando la tessera sanitaria (leggi QUI).

In diversi comuni della nostra provincia, primo fra tutti il capoluogo, la "caccia alla mascherina" ha causato una vera e propria paralisi, con lunghe code all'ingresso (leggi QUI).

Ma non ad Albenga, dove la situazione è rimasta assolutamente sotto controllo. Noi di Savonanews abbiamo visitato gli ingressi di tre farmacie poste in punti "strategici" della città: la San Michele, in via Medaglie d'Oro, tra le mura del centro storico; la farmacia di via don Isola, di fronte alla chiesa del Sacro Cuore, a due passi della stazione e all'incrocio di due viali importanti, viale Martiri della Libertà e via Trieste; la farmacia di via Dalmazia, che serve tutto il vasto quartiere di Pontelungo.

Code disciplinate, numero di presenze nella norma, nessuna folla. Tutto ciò potrebbe essere attribuito al fatto che la città è già stata oggetto, nei giorni scorsi, di ingenti donazioni da parte di privati e associazioni, per cui la "caccia alla mascherina" non è più un problema.