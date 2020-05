Covid, interrogazione dell'onorevole Brambilla per riaprire le attività di toelette per animali

L'onorevole Michela Vittoria Brambilla, Presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, ha rivolto al Presidente del Consiglio, al Ministro della Salute e al Ministro dello Sviluppo Economico, una interrogazione in cui si fa presente che: "la riapertura delle attività di toelette per animali ha non solo una valenza estetica ma anche igienica, e dà lavoro a moltissimi operatori, sia autonomi che dipendenti".

"L'attività di toelettatura si svolge normalmente secondo modalità compatibili con il contenimento del contagio da Covid-19, in quanto il toelettatore lavora con mascherina, visiera, guanti e camice, per lo più da solo, su appuntamento telefonico, con 5-8 appuntamenti giornalieri al massimo, senza alcun rischio di creare assembramenti che possono peraltro essere evitati con accorgimenti opportuni".

"La mancata disponibilità di servizi di toelettatura impedisce a molti proprietari di tutelare la salute dei propri animali e l'igiene dell'abitazione" conclude l'onorevole Brambilla.