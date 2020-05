Tilt informatico per la consegna delle mascherine gratuite in farmacia. Zorgno (Ordine Farmacisti): “Si va a singhiozzo, la richiesta è stata notevole”

Problemi tecnici causati da un contemporaneo collegamento di tutte le farmacie della Liguria sul sistema, il quale ha causato un tilt, ma che entro le 9.30, 9.45 sono stati risolti.

Mattina turbolenta per le farmacie del savonese dopo che da questa mattina è partita la prima tranche di distribuzione da parte di Regione Liguria di circa 500mila mascherine chirurgiche ai cittadini che non le hanno ricevute via posta.

Sarà possibile ritirare i due dispositivi di protezione individuale gratuitamente esibendo la tessera sanitaria o il codice fiscale. Ma la consegna nelle prime ore del mattino non è stata per niente semplice.

“Stiano andando a singhiozzo proprio per un intasamento del sistema - dice il presidente dell’Ordine dei Farmacisti Savona Giovanni Zorgno - trovandoci tutti collegati non stava reggendo. Questo non dipende da noi farmacisti e di questo comunque ci scusiamo con i nostri pazienti che alle 8.30 erano davanti alle farmacie per ritirare le mascherine ma si tratta di un problema informatico”.

“La richiesta è già stata notevole, importante - continua il presidente e titolare dell’omonima farmacia a Savona in via dei Mille - purtroppo essendoci la carenza delle chirurgiche 3 veli a 50 centesimi che non sono ancora arrivate alle farmacie, avendo finite le scorte delle vecchie acquistate, l’ultima spiaggia rimane la protezione civile. La richiesta è imponente”. “Stiamo facendo fatica, lo abbiamo fatto come spirito di servizio quello di dispensare le mascherine ma sta creando dei grossissimi problemi - prosegue il dottor Zorgno - sta paralizzando veramente la farmacia e stiamo lavorando solo per quello a livello burocratico”.

Regione Liguria sta intanto raccogliendo all’indirizzo email segnalazionimascherineliguria@gmail.com i reclami dei residenti che nei giorni scorsi, per varie ragioni, non hanno ricevuto nelle cassette delle lettere le mascherine distribuite gratuitamente dall’ente regionale per il tramite di Poste Italiane.