La Croce Verde di Albisola dona un monitor defibrillatore all'ospedale San Paolo

Ieri, martedì 5 maggio, il presidente della Croce Verde di Albisola Vilderio Vanz ha consegnato al direttore della Rianimazione dell'ospedale San Paolo dott. Brunello Brunetto un nuovo monitor defibrillatore proveniente dal futuro.

Grazie alla gara di solidarietà, messa in campo dagli amici della Croce Verde di Albisola e alla splendida risposta dei cittadini albisolesi e a tutti i commercianti è stato possibile donare al reparto di Rianimazione un monitor defibrillatore "RDT Tempus ALS". L'apparecchiatura di ultima generazione, permette di monitorare i parametri dei pazienti critici e poter intervenire prontamente in caso di necessità.

Grazie alla tecnologia di bordo, concentrata in soli 3 kg, a diversi accessori tra cui quelli per gestire le vie aeree in sicurezza, gli operatori sanitari saranno in grado di operare con la massima sicurezza su un paziente critico come nei casi gravi di CoViD-19. Un grande sforzo di tutta la popolazione albisolese e della Croce Verde che con questa importante donazione hanno dato una arma in più per poter vincere la battaglia.