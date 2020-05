Emergenza Covid-19, a Cengio slitta in autunno il pagamento della Tari

Slitta il pagamento della Tari. Questo il provvedimento messo in campo dall'amministrazione comunale di Cengio. Una misura a sostegno di cittadini e imprese per fronteggiare le difficoltà economiche nelle quali si trovano a seguito dell'emergenza Covid-19.

"Inoltre, a sostegno di tutte quelle attività commerciali situate nel comune di Cengio che, a seguito di provvedimenti governativi, sono state oggetto di chiusura obbligatoria per il periodo dal 9 marzo 2020 al 4 maggio 2020, e per tutte quelle per le quali la data di riapertura non è, ad oggi, ancora certa, l'amministrazione comunale ha previsto una misura di sostegno corrispondente al riconoscimento di una somma a titolo di rimborso di una quota della Tari 2020 per i giorni di totale chiusura obbligatoria dell'attività - concludono dal comune valbormidese - La corresponsione del rimborso avverrà previo versamento dell'acconto e del saldo Tari 2020 da parte delle suddette attività commerciali, nelle modalità che l'Ufficio Tributi intenderà adottare con prossimo provvedimento".