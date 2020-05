Impatto tra una motocicletta e una bici in corso Ricci a Savona, nella tarda mattinata odierna.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei mezzi a due ruote. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo per accertamenti al Santa Corona di Pietra Ligure (essendo attualmente l'ospedale San Paolo di Savona il principale presidio del Levante savonese per il contenimento del Covid-19).