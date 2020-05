San Martino di Genova: dopo 60 giorni, le prime 24 ore senza decessi

Un traguardo importante nella lotta al Coronavirus. Annuncia infatti in data odierna l'ospedale San Martino di Genova: "Per la prima volta dopo esattamente 60 giorni dall’inizio dell’epidemia, vi comunichiamo che nelle ultime 24 ore al San Martino non sono registrati decessi da Covid-19".

Un risultato che non solo valorizza il grande impegno profuso da tutto il personale presente nella struttura genovese, ma fa anche ben sperare per il futuro.

Ad ora sono 17 i ricoverati in Malattie Infettive, 18 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 5 pazienti in sub intensiva, 51 al Padiglione 12, 6 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 12 al Maragliano, 1 in Cardiochirurgia.

È attualmente in corso la sanificazione del Padiglione 10 (il Padiglione 10 è stato rimosso dall’elenco sovrastante in quanto non sono più presenti pazienti Covid+ al suo interno).

Stamattina fase di training sull’uso dello strumento arrivato ieri (foto in allegato), che permette di isolare le particelle del virus che potrebbero essere presenti nei tamponi. A dedicarsi al training ai nostri dei laboratori due delegati dell’azienda fornitrice.

I ragazzi dell’Associazione Matteo Farinelli, dedicata alla memoria del loro amico Matteo prematuramente scomparso nel 2011 a causa di un neuroblastoma, sono tornati al Pronto Soccorso del San Martino per donare altri 50 pasti a medici e infermieri impegnati nell’emergenza Covid-19.