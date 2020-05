La spettacolare "Danza in casa" dei giovani del Centro Danza Savona

Causa emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, ilCentro Danza Savona ha organizzato i propri Corsi Online.

"Il Progetto della nostra ASD, dice Alessandra Schirripa, Direttrice Artistica dell’Associazione, è stato sviluppato per non interrompere il lavoro svolto dal Centro Internazionale Formazione alla Danza durante la sospensione forzata, per mantenere il senso di appartenenza, per stare insieme anche se lontani, fermo restando che la lezione seguita e studiata in sala, nella nostra Scuola di Danza, non può essere sostituita. Viene proposto quindi un Programma Settimanale di Lezioni Online per diversi livelli, suddivise per discipline (Classico, Sbarra a terra, Moderno, Hip Hop): PROPEDEUTICA, DEBUTTANTI INTERMEDIO1 e 2, AVANZATO".

I ragazzi continuano ogni giorno il programma di lavoro 2019/20 nelle sale virtuali sperimentando un modo nuovo di studiare questa disciplina: “Certo, la lezione è leggermente diversa, gli spazi non ci consentono di lavorare come in sala danza ma il lavoro, studiato apposta, è efficace, gli allievi e le loro famiglie hanno aderito con entusiasmo al Progetto” conclude Alessandra.

Durante questo periodo gli allievi più grandi sono stati impegnati nella realizzazione di un video, ‘Cedansa Quarantine’ lavorando da casa su una musica scelta appositamente. Il video è visibile sulla pagina Fb Centrodanzasavona.

Ecco il link al video:

“Torneremo presto e meglio di prima dopo questa prova che ci porterà ad apprezzare ciò che era normalità, intanto lavoriamo e ci divertiamo con i nostri ragazzi”, commenta Alessandra Schirripa.

Per informazioni: cedansa1@gmail.com