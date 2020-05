Meteo, ancora qualche giorno di tempo incerto. Da domenica graduale peggioramento con maltempo diffuso lunedì

L’alta pressione nel weekend lentamente si allontanerà per lasciare spazio ad una intensa perturbazione che colpirà le nostre zone lunedì. Temperature in lento calo ma comunque nelle medie del periodo.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 8 e sabato 9 maggio.

Cielo irregolarmente nuvoloso con maggiore copertura sui settori occidentali alpini e pedemontani. Precipitazioni assenti o del tutto sporadiche oggi, qualche rovescio più consistente domani in serata sui settori alpini nordoccidentali e Valle d’Aosta. Temperature massime comprese tra 23 e 25 °C, in leggero calo domani. Minime stazionarie o in lieve calo e comprese tra 11 e 15 °C. Venti meridionali a regime di brezza con intensità maggiore al pomeriggio e in particolare su basso Piemonte e Liguria.

Domenica 10 maggio.

Cielo molto nuvoloso o coperto soprattutto sui settori occidentali. Piogge e rovesci discontinui sui settori alpini, in serata arrivo delle prime piogge anche su pianure limitrofe del cuneese e sulla Liguria occidentale. Temperature minime stazionarie, massime in calo di 2/3 °C su Piemonte e Valle d’Aosta. Venti sempre in generale dai quadranti meridionali, in temporaneo calo di intensità.

Lunedì 11 maggio

Intensa e rapida perturbazione dalla Spagna porterà piogge e rovesci diffusi, con temporali che interesseranno soprattutto la Liguria. In nottata inizieranno da basso Piemonte e Liguria occidentale per poi espandersi verso nordest durante la mattinata e il pomeriggio. Per questi eventi sono stati sviluppati servizi specifici che riguardano la previsione dei temporali http://www.datameteo.com/meteo/595-previsione_grandine_temporali.html ed in particolare i fenomeni di grandinate anche osservate http://www.datameteo.com/meteo/596-report_archivio_grandine.html .

Miglioramento a partire dal tardo pomeriggio a partire da sudovest. Temperature in generale calo nelle massime che difficilmente andranno oltre i 18/19 °C. Venti deboli di direzione in prevalenza settentrionale su Piemonte, fino a localmente forti su Liguria occidentale.

Da martedì 12 maggio

Questa perturbazione aprirà un periodo più dettato dall’instabilità, che però sarà locale e per lo più pomeridiana, causata da correnti sudoccidentali in seno ad una bassa pressione stazionaria sulla Spagna.

