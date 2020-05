"Selvatici problematici" in città ai tempi del Coronavirus, Enpa: "Non sono così pericolosi, bastano alcuni accorgimenti"

Con il confinamento sociale per combattere covid-19 si sono intensificate le presenza di animali selvatici nei luoghi abitati, anche se il fenomeno è in corso da tempo; tortore, gazze ma anche gabbiani reali hanno colonizzato le città, mentre cinghiali e caprioli, scendendo di solito lungo i torrenti, arrivano alla ricerca di cibo o disturbati da bracconieri.

La Protezione Animali savonese ha già lanciato in passato campagne per informare che anche i cosiddetti “selvatici problematici”, come ad esempio cinghiali e gabbiani reali, non sono poi così pericolosi e bastano alcuni accorgimenti per evitare ogni rischio e trasformare l’incontro in una piacevole novità.