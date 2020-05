E' stato lanciato l'allarme, intorno alle 18.15, per un incidente a Savona in via Venezia. Ad essere coinvolte un'auto ed una moto e, secondo quanto riferito, ad avere la peggio sarebbe stato il conducente di quest'ultimo.

Immediato l'intervento dei militi della Croce Bianca di Savona che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo.