Litiga con la moglie e cerca di buttarla dal sesto piano: salvata dalla polizia di Alassio

La Polizia mantiene alta l'attenzione in questo momento particolare soprattutto su tutte quelle situazioni famigliari rese ancor più difficili da obbligate e costrette convivenze.

Questa mattina il personale della Squadra Volante di Alassio è intervenuto per quella che sembrava una banale lite famigliare.

La donna, sensibilmente scossa per l'accaduto, veniva convocata presso gli uffici del Commissariato di Alassio, dove si apriva denunciando maltrattamenti che si protraevano da anni e non in ultimo emergeva un tentativo da parte dell'uomo - al culmine di una violenta litigata - di buttarla giù dal balcone dell'appartamento di famiglia, situato al sesto piano di un condominio.

Il Commissariato diretto dalla Dottoressa Pirrè, dopo una attenta e repentina attività di indagine, in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Savona, dava esecuzione alla misura emessa dal GIP sottoponendo agli arresti domiciliari il marito allo stato indagato per tentato omicidio e maltrattamenti.

La donna è salva, potrà ricominciare una nuova vita e sarà seguita dalla rete di supporto alle donne vittime di maltrattamenti.