Finale, ok alle nuove variazioni al bilancio di previsione: manovra da circa 5 milioni di euro

Il Consiglio Comunale di Finale ha approvato nel pomeriggio di oggi le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, utilizzando le quote relative all’avanzo di bilancio 2019 nella loro parte vincolata.

Una manovra ingente, da oltre 4 milioni e mezzo di euro, riguardante diverse competenze. Al suo interno hanno trovato posto voci come la copertura dei debiti fuori bilancio fino agli investimenti, quali ad esempio i lavori pubblici, come il restyling di Piazza Cavour e via Brunenghi, la sistemazione dei danni della mareggiata di Varigotti dello scorso novembre ed il dragaggio del porto, ma anche le risorse provenienti dalla discussa tassa di soggiorno ed il sociale, col trasferimento di fondi provenienti dall’ambito che andranno a coprire aiuti sulle locazioni. La parte più consistente però è rappresentata dagli oltre 4 milioni dalla Protezione Civile per gli interventi sul porto e per la difesa dell’abitato di Varigotti dall’erosione.

Misure che hanno quindi riguardato diversi aspetti della vita amministrativa finalese, spaziando dai lavori pubblici al turismo, passando per il sociale. E proprio su questo, in ottica emergenza Covid-19 si è concentrata gran parte della discussione.

“Sono state fatte scelte essenzialmente contabili che comprendiamo - ha affermato il consigliere Gualberti (le Persone al Centro) - ma credo sia il momento dell’audacia. Un minimo di imprudenza potrebbe essere garantito dai fatti, ovvero da probabili aiuti da parte del Governo: mantenere salvo il bilancio ora senza rischiare nulla è l’elemento principale per non esprimere assenso a queste variazioni. Se dobbiamo mantenere gli equilibri preferiamo iniziative di sostegno a lavoratori, famiglie ed imprese piuttosto che a lavori pubblici, nonostante alcuni di essi siano stati caldeggiati da noi stessi come gruppo”.

Sempre su questa linea, come già ribadito ai nostri microfoni (leggi QUI), anche la consigliere di ‘Per Finale’ Tiziana Cileto, che sfrutta l’esempio della promozione del territorio coi fondi della tassa di soggiorno per esprimere il proprio voto contrario: “Se non salvo le imprese ora, del beneficio proveniente dalla promozione turistica se ne faranno ben poco l’anno prossimo. Si poteva andare ad esempio ad aiutare chi non ha mai avuto un dehors e invece ora, per poter lavorare, deve allestirlo. Mi aspettavo una prima variazione di bilancio in cui si percepisse l’emergenza oggi e non in futuro. Così non è stato nonostante la minoranza abbia sempre ribadito che non avrebbe fatto leva nemmeno nel caso in cui l’amministrazione fosse andata in difficoltà col bilancio” ha quindi ribadito.

“Mancano risorse per permettere agli imprenditori di abbassare il loro rischio d’impresa” è invece la critica mossa dal consigliere Marinella Geremia (Lega). “Ci sono state azioni ma insufficienti per permettere alle attività di aprire, di mantenere vivo il tessuto socio-economico della città”.

A replicare per la maggioranza è stata per prima l’assessore al Bilancio, Delia Venerucci: “L’avanzo libero che non applichiamo ora lo stiamo già applicando per andare incontro alle imprese. La Tari e la Cosap sospese, così come l’Imu, vengono finanziate con questo avanzo. L’avanzo va a coprire le certe minori entrate conseguenti ad agevolazioni come ad esempio quelle dei parcheggi. Mi spiace che questo non sia stato colto dalla minoranza, ma quest’anno l’avanzo libero andrà tutto sull’emergenza Covid, non sarà impegnato su alcun investimento, come invece era accaduto l’anno scorso”.

Un cambio di ottica, dettato dall’epidemia, sottolineato anche dal vicesindaco Guzzi: “Gli investimenti sono estremamente collegati a questa situazione di emergenza - ha quindi specificato - e sono interventi che abbiamo bloccato senza utilizzarne gli oneri, i quali sapevamo avremmo utilizzato per la parte corrente del bilancio e indirettamente sono azioni importanti per intervenire in futuro. Sono state fatte alcune scelte, anche non facili. Alcuni appalti importanti per il territorio sono ancora interamente capienti, quindi abbiamo deciso di portare avanti altre iniziative che, come il rinnovo via Brunenghi, possono portare un aiuto futuro alle attività”.

“La nostra scelta audace è stata quella di aiutare alcune realtà che operano nel sociale - ha specificato l’assessore ai Servizi Sociali Clara Bricchetto -. Stiamo lavorando con associazioni, famiglie, Terzo Settore e coloro che provano a far ripartire le proprie attività. Abbiamo accantonato denaro che non si spende, come ad ed esempio quelli non spesi che non finiranno in asfalti. Sappiamo che ci sarà tempo per l’audacia, perché chi lavora nel sociale ci segnala che il tempo delle scelte sarà anche dopo l’estate e speriamo che tutti ne siate consapevoli e ci sosteniate. La nostra ottica è quella di sostenere tutto il sostenibile”.