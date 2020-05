Michelucci (Italia Viva): "Bocciato in Regione il mio emendamento di aiuti al commercio"

Juri Michelucci, capogruppo di Italia Viva in Regione Liguria, critica la gestione degli aiuti economici da parte della maggioranza: "Purtroppo la giunta Toti e i suoi rappresentanti territoriali sostengono il commercio quando si tratta di scendere in piazza per chiedere ascolto a Roma, ma quando si tratta di impegnare fondi regionali, che ci sono, per dare liquidità alle attività liguri fa spallucce.

Oggi durante la discussione in Consiglio regionale, la maggioranza di centrodestra ha bocciato l’emendamento in cui chiedevo maggiori risorse e contributi a fondo perduto per esercenti e commercianti che avessero subito perdite di fatturato in questi mesi di chiusura".

“Penso che oggi non sia stata bocciata la mia istanza ma quella dei tanti esercenti e commercianti che chiedono risposte concrete dalle istituzioni” prosegue il capogruppo di IV in Regione Juri Michelucci.

"Nei giorni scorsi ho partecipato al flash mob dei commercianti e dei pubblici esercenti tenutosi a Sarzana, e ascoltando le loro richieste da cui è emersa proprio la necessità di liquidità attraverso contributi e risorse a fondo perduto che permettessero loro di ripartire dopo questi mesi di chiusura.

Continuo a ribadire la necessità che le istituzioni agevolino il più possibile la ripartenza di commercianti, esercenti e piccole imprese con moratorie, sospensione del pagamento dei tributi ma soprattutto con contributi e risorse a fondo perduto che non indebitino ulteriormente il piccolo commercio".