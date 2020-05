Parole di gratitudine del sindaco di Pietra De Vincenzi verso i "gemellati" di Offenburg e verso "Santa Corona nel cuore"

"Un inizio di Fase 2 vissuto come una liberazione, dopo un periodo di chiusura totale forzata. I cittadini pietresi si stanno mostrando molto disciplinati, ma è giusto ricordare almeno le precauzioni minime". Con queste parole Luigi De Vincenzi, sindaco del Comune di Pietra Ligure, ospite (a distanza) dei microfoni di Radio Onda Ligure 101, commenta con soddisfazione una ripartenza che in questi primi momenti appare "sotto controllo".

Il sindaco ricorda l'ordinanza sull'uso della mascherina, spiegando: "Non è un gran fastidio ma è importante per il bene di tutti".

Il Primo Cittadino sottolinea due grandi campagne per il bene della città: quella denominata "Santa Corona nel cuore", che ha permesso di raccogliere fondi per comprare preziose apparecchiature da destinare all'ospedale pietrese (leggi QUI) e quella attivata dagli amici della città gemellata di Offenburg (leggi QUI).

Commenta De Vincenzi: "Questa immane tragedia chiamata Coronavirus ha ricordato che cos'è il vero senso di solidarietà. E ha dimostrato che gemellaggio non significa solo vedersi una volta all'anno per pranzare insieme, ma garantire un reale sostegno come gli amici di Offenburg hanno fatto nei nostri confronti".