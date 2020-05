Dal San Martino di Genova: "Su 100 tamponi i positivi sono meno di 5"; Toti "Dopo il 20 maggio a zero"

"Secondo il direttore del Dipartimento di Igiene del San Martino Giancarlo Icardi il cosiddetto R0 in Liguria è sceso a 0,45 e su 100 tamponi i positivi sono meno di 5".

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "Se continuiamo su questa strada – prosegue - la Liguria dopo il 20 maggio potrebbe arrivare a zero contagi, ma ancora una volta dipende da noi: non abbassiamo la guardia. La responsabilità di ciascuno di noi e l'aumento dei controlli stanno facendo la differenza in questa battaglia".