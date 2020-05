Savona, al mercato civico spazio all'infopoint della pesca: potranno essere organizzati anche cooking show

Via all'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un infopoint delle pesca destinato a rafforzare il ruolo delle comunità dei pescatori nel mercato civico di via Pietro Giuria.

Il comune di Savona ha infatti beneficiato del finanziamento del contributo regionale di 120mila euro nell'ambito dell'iniziativa promossa dalla Camera di Commercio "Riviere di Liguria" per la costituzione di un "Gruppo di Azione Costiera (GAC)" della costa savonese secondo l'Accordo di collaborazione denominato "FLAG GAC Savonese”, sottoscritto tra Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia, La Spezia, Savona, Coldiretti Impresa Pesca Savona, Confcooperative – Federcoopesca Liguria e Legacoop Liguria – Dipartimento Pesca Liguria. Per un totale di circa 130mila euro, di cui 10mila stanziati dal comune.

L'incarico è stato affidato all'ingegner Luca Sambarino di Savona, che ha presentato la migliore offerta e il quale ha realizzato un progetto che prevede alcuni interventi di riqualificazione, adeguamento funzionale e impiantistico dei locali interessati.

All'interno del mercato civico saranno presenti due locali con accesso separato su via Lavagna, traversa di via Pietro Giuria, presenti uno sopra all'altro: nella sala inferiore adibita come front office per cittadini e turisti nel quale potranno essere fornite informazioni sulle possibili attività che possono essere fatte nel territorio comunale sul mare e nel mare e la sala superiore sarà destinata invece a diventare un luogo d'incontro per i pescatori e per le associazioni della pesca, dove potranno essere organizzate riunioni, dove fare didattica, organizzare show cooking e piccoli seminari.

I lavori saranno quindi costituiti da interventi di manutenzione straordinaria dei locali per di adeguarli al nuovo utilizzo, tra i quali la realizzazione di un nuovo servizio igienico, la predisposizione dei lavori necessari a garantire la totale accessibilità ad entrambe le sale e l'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari per rendere le due sale perfettamente idonee alle nuove funzioni.