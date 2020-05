Celle, riparte il mercato del venerdì: distanze e dispositivi obbligatori

Riparte il mercato del venerdì a Celle Ligure. Da quest'oggi è stata limitata l'area di utilizzo per il mercato settimanale nella zona di levante del centro storico cellese Piazza Sisto IV e Via Montegrappa solo ai banchi che vendono generi alimentari.

Agli operatori commerciali, nell'ordinanza del sindaco Caterina Mordeglia, è stato ordinato di utilizzare le protezioni individuali (le mascherine e i guanti usa e getta), di delimitare il posizionamento dei clienti in modo da garantire la distanza interpersonale, di 1 metro, oltre ad assicurarsi che la distanza fra venditore e cliente non sia inferiore a 1,5 metri.

I clienti dovranno indossare guanti e mascherina e se fossero sprovvisti dei guanti, i titolari e i gestori metteranno a disposizione gel disinfettanti per le mani, che dovranno essere utilizzati dai clienti in entrata.

"Per l'assolvimento delle primarie esigenze di vita, lavoro, spesa, cure mediche, acquisto di farmaci, - si legge nell'ordinanza - si raccomanda di seguire la via più breve per il raggiungimento del luogo di destinazione e per il tempo strettamente necessario e, ove possibile, sono da preferire le consegne a domicilio".

In ogni caso le attività ammesse potranno svolgersi mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro, evitando sempre possano verificarsi assembramenti.