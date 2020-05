"Silvia Romano è stata liberata": l'annuncio via Twitter del premier Conte

Silvia Romano, volontaria italiana 25enne rapita in Kenya un anno e mezzo fa, è stata liberata grazie all'intervento dei servizi d'intelligence. Lo ha annunciato, via Twitter, il premier Giuseppe Conte.

"Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio gli uomini e le donne dei servizi di intelligence esterna. Silvia ti aspettiamo in Italia!" le parole postate via social dal presidente del Consiglio.

Quello di Silvia Romano era uno dei casi più recenti relativi al rapimento di un cittadino italiano all'estero: era infatti il 19 novembre 2018 quando la giovane di origine milanese venne rapita mentre si trovava in un villaggio del sud del Kenya per conto di una Onlus italiana. Da allora le notizie sul suo conto erano state poche e le ricerche si erano sviluppate non tra poche difficoltà. Quest'oggi però ecco il tanto atteso lieto fine.