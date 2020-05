Pulito in un click: per la ripartenza del tuo bar, negozio, ristorante, spiaggia scegli prodotti efficaci a prezzi imbattibili

Siamo alla ri-partenza. Negozi, bar, ristoranti, spiagge: tutti si stanno preparando per una riapertura nel segno della sicurezza e massima attenzione all’igiene.

Per il titolare le spese per le pulizie non saranno banali secondo le norme che si prospettano. Scegliere il fornitore che garantisce prodotti di ottima qualità a prezzi imbattibili è una delle strategie per contenere i costi.

Per mantenere il vostro ambiente di lavoro e quello per il pubblico sicuro, igienizzato e pulito, da oggi è disponibile il sito che in un solo click vi raggiungerà ovunque vorrete, con offerte e promozioni sensazionali e la garanzia di grandi marchi.

Una vasta gamma di prodotti e attrezzature specifiche per attività ristorative e ricettive, ma anche per uffici, che prevedono una scontistica di base del 30% oltre alle promozioni sempre attive e aggiornate.

Con Pulito in un Click - SuperFive professional by Orlandi Group https://www.pulitoinunclick.it potrete acquistare facilmente tutti i migliori prodotti professionali necessari per la pulizia della vostra attività: sul sito troverete una vasta gamma di detergenti per ogni necessità, spugne, abrasivi, panni in microfibra. Trovati i prodotti che fanno per voi, aggiungetelo al carrello e lo riceverete in tempi record. La consegna, gratuita per ordini superiori ai 100 euro, avverrà entro 48 ore. Lo stesso servizio è disponibile anche sulla app per smartphone Pulito in un click.

Pulito in un click unisce professionalità e offerta: provatelo subito sul sito https://www.pulitoinunclick.it/